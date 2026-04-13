Prosegue la programmazione settimanale de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, dalle ore 14.00 alle 16.00. Nel corso della settimana si parlerà anche di storie d’amore e di truffe sentimentali, tra testimonianze, racconti e approfondimenti. Spazio, come sempre, alle rubriche dedicate al benessere e all’alimentazione, con la presenza del professor Giorgio Calabrese, di Flora Canto e di Anna Moroni. Nel corso della settimana si affronterà inoltre il tema della chirurgia estetica, con il contributo di esperti e la testimonianza dell’attrice comica Valentina Persia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 13 al 17 aprile 2026

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