La Volta Buona su Rai1 gli ospiti di Caterina Balivo dal 13 al 17 aprile 2026
Prosegue la programmazione settimanale de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, dalle ore 14.00 alle 16.00. Nel corso della settimana si parlerà anche di storie d’amore e di truffe sentimentali, tra testimonianze, racconti e approfondimenti. Spazio, come sempre, alle rubriche dedicate al benessere e all’alimentazione, con la presenza del professor Giorgio Calabrese, di Flora Canto e di Anna Moroni. Nel corso della settimana si affronterà inoltre il tema della chirurgia estetica, con il contributo di esperti e la testimonianza dell’attrice comica Valentina Persia.🔗 Leggi su Lapresse.it
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