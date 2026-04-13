La sua targa è stata clonata per fare una rapina | i falsi carabinieri entrano in casa per controllare i gioielli

Una persona ha segnalato che alcuni falsi carabinieri sono entrati nella sua abitazione fingendo di effettuare controlli sui gioielli. Durante l’episodio, la vittima ha ricevuto una chiamata sul cellulare con il numero visualizzato come appartenente ai carabinieri. In seguito, si è scoperto che la targa di un veicolo era stata clonata per compiere una rapina. La vicenda si riferisce a un episodio che ha coinvolto intrusioni fraudolente e truffe.

Il cellulare squilla e sul display compare, sotto al numero, la scritta carabinieri. Poi la segnalazione di un episodio che appare – a posteriori – pressoché irreale. Ma che al momento potrebbe trarre in inganno. “La targa dell’auto di suo marito è stata clonata per compiere una rapina e adesso.🔗 Leggi su Monzatoday.it "C'è stata una rapina, dobbiamo perquisire la sua casa": anziana consegna gioielli e soldi a finti carabinieriLa pensionata ottantaquattrenne non soltanto ha lasciato entrare in casa propria uno sconosciuto, ma ha lasciato cadere nelle sue mani tutto quello... Argomenti più discussi: La sua targa è stata clonata per fare una rapina: i falsi carabinieri entrano in casa per controllare i gioielli; Svelata la targa in memoria di Aldo Giuffrè; Gorizia: dieci donne si accorgono della truffa, batteria di tentativi in fumo; L'omaggio all’attore e regista Aldo Giuffré, la targa commemorativa|VIDEO. Per beffare gli autovelox e correre a tutta velocità in autostrada con la sua supermoto, aveva clonato con un pezzo di cartone la targa del mezzo. Un escamotage, però, che non è servito a ingannare la polizia stradale che, proprio domenica pomeriggio, sull’A1 facebook