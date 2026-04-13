La regola d’oro da seguire se si è ospiti a casa di Stefano De Martino

In un’epoca in cui i social media favoriscono la condivisione di ogni dettaglio, ci sono persone che preferiscono mantenere privati i propri momenti più autentici. Un esempio è rappresentato da chi, ospite a casa di un noto personaggio dello spettacolo, segue una semplice regola d’oro. Questa scelta di riservatezza si riflette nel modo in cui si comporta durante le visite, evitando di condividere immagini o dettagli personali.

Nell’epoca in cui tutto viene condiviso, mostrato e commentato, esiste ancora chi sceglie di custodire gelosamente i propri momenti più autentici. Stefano De Martino è uno di questi La sua villa a Posillipo, affacciata su uno dei panorami più suggestivi di Napoli, non è soltanto una casa elegante: è un rifugio, un luogo dove il tempo rallenta e la vita torna a essere semplice. Qui il conduttore ama invitare amici e colleghi per serate intime, fatte di risate, musica e conversazioni leggere. Un’atmosfera calda, lontana dal rumore dei riflettori. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Eppure, per entrare in questo piccolo mondo, c’è una regola chiara, non scritta ma ben conosciuta: niente telefoni.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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