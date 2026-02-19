M5S contro la Rai per la striscia di Cerno da 850mila euro | Siamo schifati e uno come Alberto Angela è senza contratto

Il Movimento 5 Stelle ha protestato contro la Rai per i 850mila euro spesi nella striscia di Tommaso Cerno, accusando l’emittente di sprechi. I deputati hanno espresso sdegno, sottolineando che uno come Alberto Angela, che lavora senza contratto, riceve meno attenzione. La polemica si accende dopo aver scoperto i costi elevati del programma, considerati ingiustificati. I parlamentari hanno anche criticato la gestione delle risorse pubbliche, chiedendo maggiore trasparenza. La questione rimane aperta e suscita molte discussioni tra gli utenti social.

La reazione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai ai costi del programma di Tommaso Cerno: "Pensavamo di essere a uno dei punti più bassi dell'epopea triste di TeleMeloni, ma si sta scavando ogni giorno di più". Alberto Angela, contratto in scadenza e una frase che spiazza tutti: «Non nascerò e morirò in Rai»Alberto Angela, noto divulgatore e volto storico della Rai, si trova alla fine del suo attuale contratto.