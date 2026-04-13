Tre giovani sono stati accusati di omicidio: si tratta di Eduard Alin, Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna di uno di loro ha dichiarato che i ragazzi hanno smesso di picchiare la vittima solo quando è deceduta. Alla mezzanotte e mezza circa, i tre si trovavano in piazza Felice Palma, a Massa, dove secondo quanto riferito hanno lanciato bottiglie di vetro contro un negozio per divertimento.

All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento. Una banda di teppisti. Ionut Alexandru Miron di 23 anni, Eduard Alin Carutasu di 19 anni e una amico minorenne, sono i 3 fermati per l'aggressione a Giacomo Bongiorni, 47 anni, il carpentiere che sabato notte ha avuto l'ardire di avvicinarsi al gruppetto per rimproverarli e dirgli di farla finita. Tanto è bastato per scatenare la loro furia. Lo hanno accerchiato e aggredito, Giacomo è caduto sbattendo la testa e morendo praticamente sul colpo. Era appena uscito da un locale del centro storico, dove aveva trascorso la serata ascoltando musica dal vivo con la compagna Sara Tongiani, il cognato, alcuni amici e il bambino di 11 anni che ha visto morire il papà davanti ai suoi occhi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto»

Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin e Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto»All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento.

Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio 11enne da un gruppo di ragazzi: tre giovani fermati per omicidio, c’è anche un minorennePer la morte del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito da un gruppo di giovani e deceduto davanti al figlio di 11 anni, i carabinieri hanno sottoposto...