Il leader della Lega ha scelto di mantenere il massimo riserbo, evitando interventi pubblici e lasciando che il partito cresca senza eccessi di personalità. Mentre lui resta in disparte, la forza politica continua a rafforzarsi, attirando consensi e consolidando la propria presenza. Il 23 si recherà in Ungheria per incontrare il premier ungherese.

Il vicepremier si espone meno e rinuncia al viaggio nel bosco. Tutte le volte che si prende una pausa dalla sparata, il partito ne beneficia. È un sogno Meloni chiama l'opposizione sul medio oriente. Guerini: “Bene la premier e Schlein. Tutti siano disponibili” E’ perfetto quando tace e fa crescere la Lega quando scompare. Non è uno sberleffo ma una vera lode: il miglior Salvini è questo Salvini che si morde la lingua, che prova a fare il pensatore di Rodin, il Salvini riflessivo. Non illudetevi, è una epifania destinata a finire già dal giorno 23 marzo, quando Salvini volerà a Budapest dal compagno Orbán. Lodatelo ora, e chi può gli tolga il bagaglio a mano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Salvini perfetto: non parla e la Lega cresce (e il 23 va da Orban)

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