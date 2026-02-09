Questa sera, i fan di Taratata possono seguire la prima puntata in diretta su Canale 5. Lo show, condotto da Paolo Bonolis, debutta questa sera alle nove e promette di portare sul palco artisti di vario genere. Chi ha voglia di vederlo in streaming può farlo tramite i servizi compatibili con la piattaforma di Mediaset. La prima serata si preannuncia ricca di musica e intrattenimento, con il pubblico che aspetta con curiosità questa nuova edizione.

. Taratata è lo show in onda dal 9 febbraio 2026 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma dove vedere Taratata in diretta tv ee in streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento in prima visione questa sera, 9 febbraio 2026. con la prima puntata su Canale 5 alle ore 21.30 con la conduzione di Paolo Bonolis. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

