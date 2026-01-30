Colpa dei sensi la serie da stasera in tv | trama cast quante puntate sono

Stasera inizia su Canale 5 “Colpa dei sensi”, la nuova serie con Gabriel Garko. La trama mescola passione, segreti e conti in sospeso, e promette di tenere incollati gli spettatori per tutta la prima stagione. La serie andrà in onda da oggi, venerdì 30 gennaio 2026, in prima serata.

Passione, segreti e conti in sospeso: la serie con Gabriel Garko "Colpa dei sensi" arriva in prima serata su Canale 5 da oggi, venerdì 30 gennaio 2026, con una storia che melodrammatica e misteriosa. Il fascino del racconto sentimentale e la tensione del thriller psicologico sono orchestrati.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Colpa dei sensi Canale 5

Stasera torna in TV “Una nuova vita”, la serie che ha fatto emozionare molti.

A testa alta - Il coraggio di una donna è la nuova serie in onda questa sera in TV.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Colpa dei sensi Canale 5

Argomenti discussi: Colpa dei sensi, il cast della serie con Gabriel Garko; Colpa dei sensi con Gabriel Garko: anticipazioni, trama e puntate; Gabriel Garko protagonista in Colpa dei sensi: torna la coppia di successo con Anna Safroncik; Colpa dei sensi: Garko e Safroncik ci raccontano che l’amore è sempre destinato a ritrovarsi.

‘Colpa dei sensi’, la serie Tv con Gabriel Garko: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisceGabriel Garko ci porta in una storia d'amore che non ha mai smesso di bruciare e un mistero che intreccia vendetta e desiderio. Ecco cosa sappiamo sulla nuova fiction di Canale 5. libero.it

Colpa dei sensi, al via su Canale 5 la miniserie con Gabriel Garko e Anna SafroncikIl matrimonio apparentemente tranquillo di Laura ed Enrico viene sconvolto dal ritorno ad Ancona di Davide, un tempo fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico ... msn.com

Su Canale 5 il 30 gennaio arriva Colpa dei sensi, la nuova serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Sei episodi tra amore, misteri e verità nascoste x.com

Su Canale 5 il 30 gennaio arriva Colpa dei sensi, la nuova serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Sei episodi tra amore, misteri e verità nascoste - facebook.com facebook