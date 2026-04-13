La Borsa di Budapest di corsa dopo l' esito del voto in Ungheria

La Borsa di Budapest ha registrato un aumento significativo subito dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni in Ungheria. Viktor Orban ha subito una sconfitta e il candidato Peter Magyar ha ottenuto la vittoria alle urne. La reazione degli investitori si è tradotta in un rialzo delle quotazioni azionarie, evidenziando una risposta immediata alle modifiche nel quadro politico del paese.

Passo deciso della Borsa di Budapest dopo l'esito delle elezioni in Ungheria con la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria di Peter Magyar. Il Budapest Stock Index sale del 3% oltre i 136mila punti ed è in controtendenza rispetto agli altri listini.🔗 Leggi su Lanazione.it L’Ungheria tra Serbia e Ucraina: gas e giochi di spie all’ombra del voto decisivo di BudapestL’Ungheria è una frontiera dell’Unione Europea su due direttrici geografiche e una politica e tutte e tre sono state messe alla prova nella settimana...