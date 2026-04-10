Nella settimana che si sta concludendo, l’Ungheria si è trovata al centro di tensioni legate alla sua posizione tra Serbia e Ucraina, con attenzione rivolta anche alle questioni energetiche e alle attività di intelligence. La situazione si combina con un momento politico delicato, in vista di un voto decisivo per il paese. Il confronto tra il primo ministro e un altro esponente di rilievo si avvicina, rappresentando uno degli appuntamenti più significativi per il futuro dell’Unione Europea.

L’Ungheria è una frontiera dell’Unione Europea su due direttrici geografiche e una politica e tutte e tre sono state messe alla prova nella settimana cruciale per Budapest, che porterà al confronto tra Viktor Orban e Peter Magyar nel voto più importante per il Vecchio Continente nel 2026. Coinvolte, in quest’ottica, Serbia e Ungheria, i due Paesi con cui la frontiera di Budapest combacia con quelle esterne dell’Unione Europea. E le mosse di Aleksandr Vucic, presidente nazionalista di Belgrado e alleato di Orban, mostrano la cautela del Paese balcanico nel non volersi sbilanciare mentre l’Ungheria arriva al bivio tra la destra conservatrice e nazionalista di Fidesz, il partito del premier al potere dal 2010, e Tisza, la formazione popolare di Magyar. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Ungheria tra Serbia e Ucraina: gas e giochi di spie all’ombra del voto decisivo di Budapest

Vucic avverte Orban: “Trovato esplosivo vicino a un gasdotto diretto in Ungheria”. E Budapest accusa l’UcrainaIl presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che esercito e polizia hanno trovato domenica due zaini contenenti esplosivi vicino a un gasdotto...

Petrolio russo e soldi all’Ucraina, l’ultimo ricatto di Orbán all’Ue prima del voto chiave in UngheriaBruxelles, 27 leader attorno a un tavolo, una decisione storica da prendere in un contesto di stress e pericoli per l’Europa, un Paese che si mette...

Temi più discussi: L’Ungheria tra Serbia e Ucraina: gas e giochi di spie all’ombra del voto decisivo di Budapest; Serbia, Scoperto esplosivo vicino a gasdotto. L'opposizione ungherese accusa: False flag; Esplosivi a ridosso del gasdotto, Vu?i? avverte l’alleato Orban: lancio di accuse tra Mosca e Kiev; Serbia. Rinvenuti esplosivi presso il gasdotto per l’Ungheria, Orban sospetta l’Ucraina.

L’Ungheria tra Serbia e Ucraina: gas e giochi di spie all’ombra del voto decisivo di BudapestL’Ungheria è una frontiera dell’Unione Europea su due direttrici geografiche e una politica e tutte e tre sono state messe alla prova nella settimana cruciale per Budapest, che porterà al confronto tr ... msn.com

C’è dell’esplosivo di troppo nelle elezioni in UngheriaÈ stato trovato al confine con la Serbia e il leader dell'opposizione accusa Orbán di aver fabbricato il caso per influenzare il voto del 12 aprile ... ilpost.it

Dopodomani si vota in Ungheria, dove il sovranista Viktor Orbán è al potere da 16 anni e stavolta rischia di perdere il posto. In suo aiuto sono accorsi tutti i leader della destra europea e mondiale: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, la leader del Rassemblement N - facebook.com facebook

L’Ungheria va al voto spaccata tra paese profondo e élite urbane La società è polarizzata tra grandi città e campagne. Le elezioni, terreno di scontro tra potenze estere, influiranno sul ruolo europeo di Budapest. Di Fabrizio Agnocchetti x.com