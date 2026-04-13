Kangmin dei VERIVERY debutta da solista | Free Falling è il racconto imperfetto di una generazione sospesa

Un membro di un gruppo K-pop ha scelto di intraprendere una carriera solista, pubblicando un nuovo brano intitolato “Free Falling”. La canzone viene descritta come un racconto che riflette le sensazioni di una generazione in bilico, tra aspettative e realtà. La scelta di un debutto da solista segna un passaggio importante per l’artista, che si confronta con un ventaglio di emozioni e riflessioni, lasciando trasparire una volontà di esprimersi in modo più personale.

Nel K-pop esiste un momento preciso, non dichiarato, ma inevitabile, in cui l’immagine smette di bastare. È il momento in cui l’idol, costruito per funzionare, deve iniziare a spiegarsi. Con Free Falling, Kangmin attraversa esattamente questa soglia. Primo membro dei VERIVERY a debuttare da solista, Kangmin sceglie di farlo nel modo meno prevedibile possibile: non costruendo una versione più forte di sé, ma mettendo in scena la propria instabilità. Free Falling non è un progetto che cerca di rassicurare. È, piuttosto, un diario emotivo che nasce da una fase di passaggio — quella che separa l’adolescenza da un’idea ancora incompleta di età adulta.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kangmin dei VERIVERY debutta da solista: “Free Falling” è il racconto imperfetto di una generazione sospesa Tra Cccp, Csi e repertorio solista: il racconto di Giovanni Lindo FerrettiGiovanni Lindo Ferretti arriva per la prima volta a al Giovanni da Udine, tappa del suo tour da solista “Percuotendo. Due spicci, la serie della maturità di Zerocalcare? “Racconto il senso di tradimento di una generazione”Dopo averla anticipata a Lucca, il fumettista italiano fa finalmente ritorno in streaming con la sua terza serie d'animazione rivelando le prime...