Juventus mercato insufficiente | solo Holm e Boga in arrivo per rinforzare la squadra

La Juventus ha chiuso il mercato di gennaio con poche novità in rosa. Holm e Boga sono gli unici rinforzi arrivati in questa finestra, mentre il resto della squadra resta invariato. La società ha deciso di puntare su questi due acquisti per rinvigorire il reparto offensivo e difensivo, ma molti tifosi si aspettavano di più. Ora si aspetta di vedere come si inseriscono in squadra e se saranno in grado di fare la differenza.

Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato. La Juventus chiude questo mercato di gennaio con due soli acquisti: Holm e Boga. Comolli e Ottolini avevano annunciato che non ci sarebbero stati i fuochi d'artificio delle ultime sessioni, ma solo colpi mirati a rinforzare la squadra. ll mercato della formazione bianconera è insufficiente. I dirigenti bianconeri hanno trattato tanti giocatori, senza però riuscire a chiudere trattative, complici anche il budget risicato, che non permetteva ampie manovre. Si è decisi dunque di andare su Emil Holm, arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto a 15 milioni, pagabili in tre esercizi finanziari, e su Jérémie Boga, arrivato dal Nizza anch'esso in prestito gratuito con diritto di riscatto a 4,8 milioni di euro.

