Ezio Greggio spiana la Juventus | Non parlano nemmeno l' italiano!

Ezio Greggio critica duramente la Juventus dopo le recenti sconfitte contro Galatasaray e Como, attribuendo le vittorie avversarie a una scarsa comunicazione tra i giocatori. La sua rabbia si concentra su due atleti che, secondo lui, non si impegnano abbastanza e non parlano neanche l’italiano. Greggio sottolinea come questa mancanza di dialogo influenzi negativamente le prestazioni della squadra. La polemica si intensifica, e Greggio si rivolge direttamente alla squadra.

Dopo l'ultima, disastrosa settimana segnata dalle rovinose sconfitte contro Galatasaray e Como, Ezio Greggio apre il fuoco contro la "sua" Juventus e punta il dito contro due giocatori in particolare. Il conduttore, noto tifoso bianconero, affida a X un duro sfogo che non risparmia nessuno: nel mirino finiscono soprattutto Koopmeiners e Openda, ma le critiche si allargano fino ai vertici societari. "Nella Juventus dopo la partita farsa con l'Inter è crollata l'autostima – premette Greggio riferendosi all'espulsione di Kalulu che contro l'Inter –. Un'altra sconfitta. Senza Bremer dietro siamo più vulnerabili, Di Gregorio non corrisponde alle aspettative.

Juventus, Ezio Greggio “Spalletti ha cambiato la Juve”Ezio Greggio ha espresso apprezzamento per le recenti prestazioni della Juventus, sottolineando il ruolo di Luciano Spalletti nel miglioramento della squadra.

IL NAPOLI HA MERITATO MA L'HA PERSA LA JUVENTUS. VERGOGNA LE PIETRE AL BUS BIANCONERO

