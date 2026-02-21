Finlandia-Slovacchia oggi Finale 3°-4° posto hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Finlandia e Slovacchia per il terzo e quarto posto nel torneo di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sfida si svolge alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su diverse piattaforme. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo prima della finale, che si terrà domani. La partita promette emozioni e un’ultima occasione per salire sul podio.

© Oasport.it - Finlandia-Slovacchia oggi, Finale 3°-4° posto hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

Il torneo di hockey ghiaccio maschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 oggi consegnerà le prime medaglie. Andrà in scena, infatti, la finale per il terzo e quarto posto che metterà di fronte Finlandia e Slovacchia alle ore 20.40 alla Santa Giulia Ice Hockey Arena. Come si sono concluse le edizioni precedenti? A Pechino 2022 il podio vide Finlandia con la medaglia d’oro, quindi Russia argento e Slovacchia bronzo. A PyeongChang 2018 la medaglia d’oro andò proprio agli atleti olimpici russi davanti a Germania e Canada. A Sochi 2014 la vittoria andò al Canada che piegò in finale la Svezia, con Finlandia a completare il podio.🔗 Leggi su Oasport.it Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari semifinali Canada-Finlandia e USA-Slovacchia, tv, programma, streamingIl calendario dell’hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si riempie di emozioni. Italia-Slovacchia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingSiamo pronti per vivere il secondo match dell’Italia all’interno del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Risse e rimonte: Stati Uniti-Canada il gran finale nell'hockey. E a Milano si aspetta Trump; Hockey su ghiaccio maschile: quali sono gli incontri dei quarti di finale; Hockey maschile: la Slovacchia vince 3-2, ma è un'ottima Italia; Hockey ghiaccio: gli USA stendono la Slovacchia. Ora la Finale dei Sogni con il Canada. Canada-Finlandia e USA-Slovacchia oggi in tv: orari semifinali hockey ghiaccio Olimpiadi e streamingDopo l'assegnazione delle medaglie al femminile, per il torneo maschile di hockey su ghiaccio - alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - è arrivato il ... oasport.it LIVE USA-Slovacchia 6-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: dominio americano! Sarà finale contro il CanadaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.46 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di USA-Slovacchia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it La finale dei sogni è servita! Volevamo Canada - USA Avremo Canada - USA ! Canadesi a fatica (3-2 all’overtime vs Finlandia), americani invece più comodi (6-2 alla Slovacchia). Domenica alle 14:10 gli occhi del mondo sull’Arena Santagiulia #Mil x.com Canada e Stati Uniti superano Finlandia e Slovacchia, dando vita alla finale stellare che tutti aspettavano. Appuntamento domenica alle 14h10 all'Arena Santagiulia per un match che si prospetta stellare - facebook.com facebook