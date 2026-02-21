Finlandia-Slovacchia oggi Finale 3°-4° posto hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming
Oggi si gioca la partita tra Finlandia e Slovacchia per il terzo e quarto posto nel torneo di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sfida si svolge alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su diverse piattaforme. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo prima della finale, che si terrà domani. La partita promette emozioni e un’ultima occasione per salire sul podio.
Il torneo di hockey ghiaccio maschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 oggi consegnerà le prime medaglie. Andrà in scena, infatti, la finale per il terzo e quarto posto che metterà di fronte Finlandia e Slovacchia alle ore 20.40 alla Santa Giulia Ice Hockey Arena. Come si sono concluse le edizioni precedenti? A Pechino 2022 il podio vide Finlandia con la medaglia d’oro, quindi Russia argento e Slovacchia bronzo. A PyeongChang 2018 la medaglia d’oro andò proprio agli atleti olimpici russi davanti a Germania e Canada. A Sochi 2014 la vittoria andò al Canada che piegò in finale la Svezia, con Finlandia a completare il podio.🔗 Leggi su Oasport.it
Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari semifinali Canada-Finlandia e USA-Slovacchia, tv, programma, streamingIl calendario dell’hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si riempie di emozioni.
Italia-Slovacchia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingSiamo pronti per vivere il secondo match dell'Italia all'interno del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Canada-Finlandia e USA-Slovacchia oggi in tv: orari semifinali hockey ghiaccio Olimpiadi e streamingDopo l'assegnazione delle medaglie al femminile, per il torneo maschile di hockey su ghiaccio - alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - è arrivato il ...
LIVE USA-Slovacchia 6-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: dominio americano! Sarà finale contro il CanadaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.46 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di USA-Slovacchia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ...
La finale dei sogni è servita! Volevamo Canada - USA Avremo Canada - USA ! Canadesi a fatica (3-2 all'overtime vs Finlandia), americani invece più comodi (6-2 alla Slovacchia). Domenica alle 14:10 gli occhi del mondo sull'Arena Santagiulia
Canada e Stati Uniti superano Finlandia e Slovacchia, dando vita alla finale stellare che tutti aspettavano. Appuntamento domenica alle 14h10 all'Arena Santagiulia per un match che si prospetta stellare