Italia fuori dal Mondiale | Gravina difende Gattuso dopo il KO

La Nazionale italiana ha subito una sconfitta nella partita di qualificazione ai Mondiali, persa ai rigori contro la Bosnia e l’Herzegovina a Zenica. Questa sconfitta ha portato alla mancata partecipazione dell’Italia alla competizione, un risultato che si aggiunge a due esclusioni consecutive. Dopo il match, il presidente della Federazione ha difeso l’allenatore, confermando il suo ruolo nonostante l’eliminazione.

Il destino della Nazionale italiana si è deciso ai calci di rigore a Zenica, dove la Bosnia e l’Herzegovina ha inflitto un colpo durissimo alle ambizioni degli Azzurri, condannandoli all’assenza dal prossimo Mondiale per il terzo biennio consecutivo. In questo scenario di profonda trasformazione, Gabriele Gravina ha affrontato le ultime riflessioni del suo mandato alla presidenza della FIGC, offrendo una lettura che cerca di bilanciare la responsabilità tecnica con le criticità strutturali che hanno affondato il progetto guidato da Gennaro Gattuso dopo l’esperienza di Luciano Spalletti. L’anima azzurra contro la realtà dei numeri. Nonostante il fallimento nel raggiungere la fase finale della qualificazione, la difesa del lavoro svolto da Gennaro Gattuso è arrivata forte e chiara dalle parole di Gabriele Gravina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia fuori dal Mondiale: Gravina difende Gattuso dopo il KO Leggi anche: Bastoni trascina l’Italia fuori dal Mondiale, Gattuso fallisce ancora Leggi anche: Processo alla Nazionale: Italia fuori dal Mondiale, tempesta su Gravina: "Si dimetta"