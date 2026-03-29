Il portavoce dell’esercito iraniano ha dichiarato che l’ex presidente degli Stati Uniti dimostra di comprendere soltanto la lingua della forza. La risposta arriva in seguito alle dichiarazioni di Trump, senza ulteriori commenti o analisi sul contenuto della discussione. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali governativi di Teheran, senza riferimenti ad altri eventi o figure coinvolte.

Da Teheran nuova risposta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il portavoce dell’esercito iraniano si è soffermato su quanto rapidamente il capo della Casa Bianca cambi opinione: “Agita lo spettro di una minaccia al mattino, per poi fare marcia indietro già la sera”, ha affermato, “un attimo prima parla di negoziati e poco dopo decide di gestire la guerra “. Teheran sottolinea come il conflitto innescato da Washington stia danneggiando tutto il mondo, dall’ Europa all’ Asia occidentale. “ Il presidente degli Stati Uniti ha dimostrato che l’unica lingua che capisce è quella della forza. Rispetto alle ultime minacce di un’operazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il portavoce dell'esercito di Teheran: "Trump dimostra di capire solo la lingua della forza"

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