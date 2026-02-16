Ternana Women la vittoria contro il Genoa avvicina il sogno salvezza | otto giornate per restare in Serie A
La Ternana Women ha battuto il Genoa Women 3-1 in rimonta, un risultato che avvicina la squadra alla salvezza in Serie A. La partita, giocata nel giorno di San Valentino, ha visto le rossoverdi recuperare due gol e conquistare punti fondamentali. La vittoria, ottenuta davanti al proprio pubblico, dà più fiducia alle ragazze di mister Bianchi in vista delle ultime otto giornate di campionato.
La vittoria per 3-1 in rimonta conquistata in casa nel giorno di San Valentino dalla Ternana Women sul Genoa Women vale tantissimo in chiave salvezza. Lo scontro diretto ha visto infatti le rossoverdi abbandonare l’ultimo posto ai danni delle stesse rossoblù, superare anche il Parma Women, e rilanciarsi nella corsa alla permanenza in Serie A. Le ospiti sono passate in vantaggio al 9’, sfruttando una punizione calciata da Ferrara: con Bahr, appostata a pochi passi, che ha deviato in rete battendo il portiere rossoverde. La risposta della squadra di mister Ardizzone non si è fatta attendere: al 20’ Pirone ha trovato la deviazione vincente sul primo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, firmando l’1-1.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana Women-Lazio 1-0, prima vittoria casalinga in Serie A per le rossoverdi: decide il gol di Giada Pellegrino Cimò
La Ternana Women conquista la prima vittoria casalinga in Serie A battendo 1-0 la Lazio Women al “Moreno Gubbiotti”.
