Ternana Women la vittoria contro il Genoa avvicina il sogno salvezza | otto giornate per restare in Serie A

La vittoria per 3-1 in rimonta conquistata in casa nel giorno di San Valentino dalla Ternana Women sul Genoa Women vale tantissimo in chiave salvezza. Lo scontro diretto ha visto infatti le rossoverdi abbandonare l'ultimo posto ai danni delle stesse rossoblù, superare anche il Parma Women, e rilanciarsi nella corsa alla permanenza in Serie A. Le ospiti sono passate in vantaggio al 9', sfruttando una punizione calciata da Ferrara: con Bahr, appostata a pochi passi, che ha deviato in rete battendo il portiere rossoverde. La risposta della squadra di mister Ardizzone non si è fatta attendere: al 20' Pirone ha trovato la deviazione vincente sul primo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, firmando l'1-1.

