Inpat-Expat l’ontologia del rigore e le condizioni fisiche straordinarie della nonna di Ciccio Marolda

Il podcast Inpat-Expat porta gli ascoltatori tra Napoli e Berlino, raccontando storie di vita e di persone che affrontano condizioni fisiche speciali. Questa volta, si parla della nonna di Ciccio Marolda, che ha vissuto momenti difficili e si distingue per la sua forza e determinazione. Il progetto si concentra sull’ontologia del rigore e le sfide quotidiane di chi si trova a vivere tra due mondi.

Benvenuti a Inpat-Expat, il nuovo podcast tra Napoli e Berlino che non ha paura di non sapere (niente di calcio). In studio per voi ci saranno Raniero Virgilio e Fabio “PhD” Avallone, due individui a cavallo di Vomero e Lichenrade – il quartiere che Willy Brandt soleva chiamare “la Soccavo di Berlino”. Inpat-Expat, il podcast. Nella puntata zero si parla del Napoli che trionfa a Genova aldilà di ogni errore immaginabile e del senso dell’errore per Buongiorno. Si parla dell’ontologia del rigore e della cosiddetta natura del calcio, che sotto sotto non esiste. Tra un caffè filtrato e l’altro si discute delle Olimpiadi, di Ucraina e JD Vance e dell’urgenza esistenziale di avere un amico come Spinazzola nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inpat-Expat, l’ontologia del rigore e le condizioni fisiche straordinarie della nonna di Ciccio Marolda Approfondimenti su Inpat Expat Raheleh, studentessa del politecnico di Milano detenuta in Iran: «Le sue condizioni fisiche e psicologiche sono critiche» Raheleh Moeini, giovane studentessa italiana di origini iraniane, si trova in una situazione critica nel carcere in Iran. LIVE Sinner-Darderi, Australian Open 2026 in DIRETTA: attesa per capire le condizioni fisiche del n.2 Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Sinner e Darderi agli ottavi dell’Australian Open 2026.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.