Incidente sul lavoro morto 38enne

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Taranto, nei pressi del cimitero San Brunone. La vittima è un uomo di 38 anni, deceduto sul posto. La notizia è stata riportata da TarantoToday. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Tarantini Time Quotidiano Tragedia questa mattina a Taranto all’esterno del cimitero San Brunone. Lo riporta TarantoToday.. Un operaio di 38 anni è morto sul lavoro mentre lavorava agli impianti dell’illuminazione. L’uomo era a bordo di una gru, quando un palo che stava sollevando si sarebbe staccato colpendolo. Sul posto carabinieri, spesal e 118. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Incidente sul lavoro, morto 38enne Morto operaio 38enne, lastra d’acciaio sul collo: incidente sul lavoro a Sicignano degli AlburniIncidente sul lavoro a Sicignano degli Alburni: operaio di 38 anni colpito al collo da lastra d'acciaio muore. Incidente sul lavoro a Bari: morto un 72enneUn uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. Tragedia a Sicignano degli Alburni, incidente sul lavoro: morto 38enne