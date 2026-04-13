In città è in arrivo la prima Casa dell’acqua | refrigerata naturale e gassata

A Trento sta per essere installata la prima “Casa dell’acqua”, un distributore che fornirà gratuitamente acqua refrigerata, naturale e gassata, collegato direttamente alla rete dell’acquedotto. L’obiettivo è offrire un punto di approvvigionamento pubblico facilmente accessibile per chi desidera acqua di qualità senza costi. La struttura sarà collocata in una zona centrale della città e sarà operativa a breve.

Tutto pronto per l’installazione della prima “Casa dell’acqua” di Trento: un distributore collegato direttamente alla rete dell’acquedotto che erogherà gratuitamente acqua refrigerata, sia naturale che gassata.Il servizio, pensato sia per i residenti che per i turisti, sarà in prossimità del.🔗 Leggi su Trentotoday.it Roma, nubifragio e allerta meteo: traffico paralizzato, città sotto l’acqua e freddo in arrivo.Roma è stata colpita da un violento nubifragio giovedì 12 febbraio 2026, che ha causato allagamenti diffusi e paralizzato la circolazione in città. Argomenti più discussi: Vendere casa a Milano è un record: ecco quanto tempo ci vuole (e quanto rendono d'affitto i bilocali); In città è in arrivo la prima Casa dell’acqua: refrigerata, naturale e gassata; Inaugurata la casa di comunità di Brugherio.; I lavoratori essenziali possono permettersi un affitto in città? Una mappa dell’accesso alla casa in Europa. Eredità: il coniuge superstite non paga il valore dell'affitto per la casa familiare La Cassazione chiarisce: i frutti civili maturati dopo la morte non rientrano nel calcolo delle... facebook I timori della premier di uno strappo con la Casa Bianca. E la nota resta in stand-by per nove ore x.com