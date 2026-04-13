in aeroporto e sicuri di arrivare

Da oltre tre decenni, l'azienda Nos collabora con gli aeroporti italiani, offrendo servizi e supporto. Recentemente, ha deciso di espandere la sua presenza anche sui mercati internazionali, portando con sé l’esperienza accumulata nel settore aeroportuale nazionale. La società ha annunciato questa strategia di crescita durante un evento dedicato, sottolineando l’obiettivo di rafforzare la propria attività oltre i confini italiani.

“Da più di 30 anni Nos è al fianco degli aeroporti italiani, portiamo ora il nostro know how anche nel mercato estero”. Riccardo Erbi è il consigliere delegato di La Cascina Costruzioni, società proprietaria di Nos e aderente al Consorzio La Cascina. A Londra in marzo si è tenuto il PTE (Passenger Terminal Expo 2026), fiera dedicata ai prodotti e servizi per i terminal aeroportuali, vetrina di eccellenza del mercato internazionale, e La Cascina Costruzioni - Nos era presente. Segno della maturità di un'azienda con una storia solida, pronta per un passo ulteriore appena le contingenze attuali lasceranno il passo alla normalità e alla ripresa. Nos, entrata a far parte del mondo La Cascina Costruzioni nel 2020, è un fiore all'occhiello.🔗 Leggi su Iltempo.it

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