Nel fine settimana del 11 e 12 aprile, il quartiere Ostiense ha accolto l'ultima edizione di Unique, manifestazione dedicata all’artigianato contemporaneo. Durante le due giornate, sono stati allestiti spazi espositivi con opere di artisti e artigiani provenienti da diverse regioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di creativi che hanno presentato le loro creazioni, attirando un pubblico interessato alle novità nel settore.

Sabato 11 e domenica 12 aprile, il quartiere Ostiense è tornato a essere il cuore pulsante dell’artigianato contemporaneo grazie a Unique. L’evento, dedicato alla creatività indipendente, ha trasformato gli spazi di via del Porto Fluviale 35 in un vivace crocevia di arte, design e ricerca estetica. Questa edizione ha segnato un momento speciale per il pubblico romano: è stata infatti l’ultima occasione per incontrare gli artigiani prima della pausa estiva, con il prossimo appuntamento già fissato per il mese di ottobre. Ad accogliere i visitatori è stata una suggestiva ex fabbrica riconvertita, che per due giorni ha ospitato una selezione accurata di circa 50 espositori provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il weekend della creatività: il racconto dell’ultima edizione di Unique a Ostiense

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