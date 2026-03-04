Unique Mkt a Roma il mercato che racconta la creatività indipendente contemporanea

A Roma si tiene Unique Mkt, un evento dedicato alla creatività indipendente contemporanea. Si tratta di uno degli appuntamenti più riconoscibili e coerenti nel panorama degli eventi dedicati a questo settore. La manifestazione presenta esposizioni, workshop e stand di artisti e innovatori locali, offrendo uno spazio di confronto e visibilità per chi lavora in modo autonomo nel mondo della creatività.

Nel panorama degli eventi dedicati alla creatività indipendente, Unique Mkt si conferma come uno degli appuntamenti più riconoscibili e coerenti della scena romana. Il market torna a Roma il 7 e l’8 marzo 2026, animando gli spazi delle Industrie Fluviali, ex complesso industriale nel quartiere Ostiense oggi trasformato in polo culturale e creativo. Non un semplice mercatino, ma un progetto curatoriale che negli anni ha costruito un’identità precisa: valorizzare il lavoro artigiano contemporaneo, le produzioni indipendenti e le micro-realtà creative che operano fuori dalle logiche della grande distribuzione. Unique Mkt si muove lungo il confine tra estetica, ricerca e sostenibilità, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre l’acquisto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

