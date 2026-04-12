Export e diplomazia internazionale le voci all' inaugurazione di Vinitaly
A Verona si è appena aperto il 58° Vinitaly, evento internazionale dedicato al settore vinicolo. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi Paesi, evidenziando il ruolo della manifestazione nel promuovere l'export e le relazioni diplomatiche nel settore. I padiglioni di Veronafiere sono stati teatro di incontri tra delegazioni e operatori provenienti da tutto il mondo.
Verona è tornata a essere l'ombelico del mondo vitivinicolo con l'apertura ufficiale del 58° Vinitaly nei padiglioni di Veronafiere. Tante le presenze istituzionali di alto livello che da Verona hanno lanciato messaggi anche di respiro internazionale. In un clima di grande fermento, il presidente.🔗 Leggi su Veronasera.it
Inaugurazione Vinitaly, il taglio del nastro tra gli scossoni di guerra: “Export, lavoriamo di squadra”Verona, 12 aprile 2026 - “Il nostro vino è di altissima qualità ed è il frontman dell’export italiano nel mondo.
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