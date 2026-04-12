Export e diplomazia internazionale le voci all' inaugurazione di Vinitaly

A Verona si è appena aperto il 58° Vinitaly, evento internazionale dedicato al settore vinicolo. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi Paesi, evidenziando il ruolo della manifestazione nel promuovere l'export e le relazioni diplomatiche nel settore. I padiglioni di Veronafiere sono stati teatro di incontri tra delegazioni e operatori provenienti da tutto il mondo.