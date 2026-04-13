Il ristorante preso di mira dai ladri | due colpi in quindici giorni

Due furti sono stati denunciati in un ristorante nel giro di due settimane. I ladri hanno infranto una vetrata utilizzando un tombino e sono entrati nel locale, cercando denaro nel fondo cassa. In entrambe le occasioni, non è stato trovato nulla di valore all’interno del locale. Le autorità stanno indagando sugli episodi e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Hanno infranto la vetrata del ristorante con un tombino, sono entrati nel locale ed hanno cercato i soldi nel fondo cassa, fortunatamente senza trovare nulla. Nel farlo, qualcuno sarebbe rimasto ferito. È questa una prima ricostruzione delle dinamiche di un furto con spaccata, il secondo nel giro.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Auto cannibalizzate, il Comune brianzolo preso di mira dai ladri di pezzi NOS TENEMOS QUE IR DE URUGUAY ASÍ NOS TRATÓ PUNTA DEL ESTE Argomenti più discussi: Il ristorante preso di mira dai ladri: due colpi in quindici giorni; Litorale massese preso d’assalto. Ristoranti pieni e sole ’estivo’: Prenotazioni da oltre due mesi; ClioMakeUp derubata in un ristorante a Milano: Sono sotto choc, mi hanno preso tutto; Slutty Cheff, la cuoca inglese in incognito che svela i retroscena dei ristoranti: Gli chef più anziani sono più avvezzi a ritenere accettabili turni massacranti e scatti d'ira. Ieri sera ero a Napoli in un ristorante ed ero a cena con mia moglie. Erano le 22:00. Nel locale c'erano dei turisti nord europei che dopo quattro Spritz hanno preso quattro cappuccini. Li osservavo mentre gustavamo la parmigiana di melanzane, pasta con pro facebook