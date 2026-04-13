Il testo affronta il tema della relazione tra passato e presente, sottolineando come le esperienze traumatiche possano diventare strumenti di crescita personale. La psicologia del profondo, con un focus sulla psicologia immaginale, propone un approccio che invita a cambiare prospettiva, considerando le ferite non come errori da correggere, ma come forme di conoscenza. L’obiettivo è trasformare i ricordi dolorosi in risorse di consapevolezza e forza interiore.

C ome trasformare i traumi del passato in risorse. La psicologia del profondo, e in particolare la psicologia immaginale, ci invita a fare un gesto radicale: smettere di considerare la ferita come un errore da correggere, e iniziare a vederla come una forma di conoscenza. Ci sono ferite che non smettono mai davvero di parlare. Tornano sempre, anche se non lo fanno con parole chiare, ma con sintomi, ripetizioni, scelte condizionate che sembrano “destino”. Bisogna imparare a riconoscere che ogni ferita è un’immagine viva, un campo di senso che contiene una direzione. Leggi anche › Psicoterapia EMDR per traumi e ferite emotive: ecco che cos’è e quando serve Come trasformare i traumi del passato in risorse: guida pratica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il passato non deve definirci, ma farci acquisire forza e consapevolezza interiore

Una parola giusta può diventare un appiglio, una scintilla di forza interiore capace di farci andare avanti anche quando tutto sembra pesante e dolorosoEssere forti nella vita non significa non cadere mai, ma trovare il coraggio di rialzarsi ogni volta.

Non vola, ma il takahè è un uccello rarissimo e la sua presenza deve farci rallegrare (ecco perché)C’è un uccello in Nuova Zelanda che ha realizzato il sogno più proibito della scienza: è tornato a vivere serenamente nel suo ambiente naturale.