In Nuova Zelanda, un raro takahè è stato avvistato di nuovo nel suo habitat naturale. Dopo anni di assenza, l’uccello ha fatto ritorno, portando una buona notizia per gli appassionati di natura e per la scienza. La sua presenza dimostra che, anche in ambienti minacciati, alcune specie riescono a sopravvivere e a riprendersi.

C’è un uccello in Nuova Zelanda che ha realizzato il sogno più proibito della scienza: è tornato a vivere serenamente nel suo ambiente naturale. Il t akahè non è solo un animale raro, è un sopravvissuto. Immaginate un uccello massiccio, incapace di volare, con un piumaggio che sfida i colori dell’oceano e un becco rosso così grande da sembrare finto. Per oltre cinquant’anni, il mondo è stato convinto che questo “dinosauro piumato” fosse scomparso per sempre, cancellato dall’arrivo dell’uomo e dei predatori. Ma la natura sa essere ostinata. Nel 1948, in una valle remota e ghiacciata tra le montagne del Fiordland, una spedizione guidata da Geoffrey Orbell si trovò faccia a faccia con un esemplare di questa specie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non vola, ma il takahè è un uccello rarissimo e la sua presenza deve farci rallegrare (ecco perché)

Approfondimenti su Takahe Nuova Zelanda

Il Tribunale di Roma ha stabilito che Vittorio Sgarbi può gestire autonomamente la propria vita, senza la necessità di un amministratore di sostegno.

Durante una spedizione nella foresta di Uafato, nell’arcipelago di Samoa, ricercatori hanno avvistato il manumea, un parente raro e in pericolo di estinzione del dodo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Takahe Nuova Zelanda

Argomenti discussi: La cassa straordinaria vola: Non rallentamenti, ma crisi profonde e durature; Brescia fa suo il posticipo contro Melendugno e vola in testa alla classifica.; Il Napoli vola sulle ali della coppia Banusic-Fløe: 2-1 alla Fiorentina e 4° posto in classifica; Angelica Bove pubblica ‘Tana’ e vola a Sanremo.

Pogacar: Sto riscrivendo la storia ma il tempo vola. Non ne ho molto se voglio vincere tuttoOff season e tempo di programmazione nel mondo del ciclismo che tra ciclomercato, nuovi team all'orizzonte e sponsor che cambiano direzione, vede delinearsi il calendario per ogni squadra e ciclista ... fanpage.it

Dalla Nuova Zelanda arriva una storia che fa riflettere: una specie data per estinta può tornare a vivere. Il protagonista è il takahe, un grande uccello che non vola, dal piumaggio blu e dal becco rosso. È il più grande della sua famiglia rimasto in vita in Nuova - facebook.com facebook