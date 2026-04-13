Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 13 aprile 2026, Irene decide di non partecipare alla recita prevista. Nel frattempo, Ettore fa una scoperta che sorprende Adelaide. La soap, in programmazione alle 16, continua a raccontare le vicende dei personaggi nel loro quotidiano, tra decisioni e rivelazioni che coinvolgono i protagonisti.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 13 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Caterina sarà davvero entusiasta di poter presentare i suoi bozzetti all'Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili. La ragazza però sarà anche ansiosa, infatti deciderà di chiedere un parere a suo padre. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 aprile 2026: Agata non è convinta della sua scelta?...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 aprile 2026: Irene rinuncia alla recita, Ettore sorprende Adelaide

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 aprile 2026: Adelaide colta alla sprovvistaNuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

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