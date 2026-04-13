A Firenze, il settore delle locazioni turistiche vede la presenza di 57 soggetti, tra privati e società, che controllano una quota significativa del mercato. Attualmente, gli annunci di B&B e affitti turistici superano le 8.000 unità, indicando un mercato molto attivo e in crescita. Questo quadro evidenzia una concentrazione di proprietà e di attività da parte di pochi operatori rispetto al numero complessivo di annunci disponibili.

Sono 57, tra privati e società, i ’paperoni’ delle locazioni turistiche a Firenze. Un numero ristretto di operatori che, però, concentra una fetta enorme del mercato: oltre 8.300 annunci e quasi 3mila tra appartamenti, camere e b&b affittati ogni giorno ai visitatori che scelgono il capoluogo toscano. A questi si aggiungono altri 14 soggetti che, almeno per ora, non hanno ancora inviato la comunicazione richiesta al Comune, rendendo il quadro complessivo ancora più ampio. In cima alla classifica ci sono realtà strutturate e vere e proprie aziende dell’ospitalità diffusa: Apartments Florence guida con 428 immobili, seguita da Home in Florence (280) e MMega Homes & Villas (270).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mercato dei B&B sotto la lente. Gli immobili in mano a 57 ’paperoni’. E gli annunci superano quota 8mila

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