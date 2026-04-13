Il settore del Made in Italy continua a crescere nel mercato globale, posizionandosi al quarto posto tra le nazioni esportatrici. Il governo ha recentemente annunciato di aver raggiunto un risultato importante in questa battaglia. In un'epoca di rapidi cambiamenti economici e tecnologici, spesso non si riconosce appieno quanto l’export influenzi l’economia nazionale e le condizioni di vita delle famiglie. La trasformazione dei territori produttivi rimane un aspetto centrale di questa evoluzione.

Immersi come siamo nelle trasformazioni economiche e tecnologiche del Terzo Millennio, non sempre siano in grado di percepirne, per il nostro Paese, il “peso”, l’incidenza internazionale, l’influenza sul reddito delle famiglie, la trasformazione produttiva dei territori. Un utile orientamento è ora il report Le nuove sfide del Made in Italy, elaborato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e curato dal professor Marco Fortis, in vista della Giornata Nazionale del Made in Italy, prevista per i15 aprile. Un primo dato ad emergere è che, seppure piccola, l ’Italia ha saputo conquistare, anno dopo anno, il quarto posto al mondo per export, esclusi veicoli ed energia (dietro Cina, Stati Uniti e Germania) ed addirittura il terzo posto assoluto per surplus, sempre esclusi veicoli ed energia (dietro Cina e Germania).🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il “Made in Italy” conquista il mondo: siamo quarti nell’export. La battaglia del governo Meloni è vinta

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