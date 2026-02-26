Export a gonfie vele Meloni rilancia | Il governo è impegnato a valorizzare sempre più il Made in Italy

L’export italiano continua a crescere, con il governo che punta a rafforzare il valore del Made in Italy. La presidente sottolinea come l’economia nazionale sia robusta e il settore industriale di alta qualità, pronto ad accogliere nuovi investimenti e partnership internazionali. La strategia mira a valorizzare ulteriormente i prodotti italiani sui mercati esteri, promuovendo un sistema competitivo e aperto a nuove opportunità.

"L'Italia ha un'economia solida e un sistema industriale e manifatturiero di prim'ordine, in grado di integrarsi con chi vuole avviare un'attività in Italia. La nostra Nazione è universalmente riconosciuta come la Patria del bello, del ben fatto e della creatività. L'export è uno dei nostri asset e il Made in Italy è apprezzato e amato in tutto il mondo. Questi sono i nostri principali punti di forza, e il Governo sta lavorando per valorizzarli e per favorire chi vuole fare impresa in Italia". Così la premier Giorgia Meloni, nel messaggio di saluti inviato all'Italian Investment Council, promosso da Remind. "Ne è un esempio- ha aggiunto la...

