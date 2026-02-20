Lucia ha scelto una gonna in vinile per il look di oggi, ma l’ha abbinata in modo insolito, rendendola più elegante. La gonna, solitamente associata a uno stile rock e provocante, ora si trasforma in un capo chic grazie a un abbinamento sorprendente con una camicia bianca e scarpe alte. Questa scelta dimostra come si possa reinterpretare un classico, creando un’immagine più raffinata senza rinunciare al carattere originale. La trasformazione del look di Lucia ha attirato l’attenzione di chi passava vicino.

L ucida, aderente, ammiccante: dimenticate gonna in vinile di sempre. Nella nuova stagione cambia pelle e abbandona l’immaginario rock e sexy per riscoprirsi più elegante, misurata, persino sofisticata. Minigonne di tendenza per la Primavera-Estate 2026: le 5 versioni più glamour X Il segreto? Accostamenti fino a ieri improbabili. I volumi si ampliano, lo styling si fa deciso: così una nuova grammatica di stile riporta la gonna in vinile al centro delle tendenze della prossima stagione. Dove l’abbiamo già vista. Nata negli anni Sessanta sull’onda della rivoluzione mod, la gonna in vinile è diventata presto emblema di una femminilità audace e provocatoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con la gonna in vinile che diventa chic grazie a uno strano abbinamento

Leggi anche: Il look del giorno, con la gonna a ruota che diventa rock

Leggi anche: Il look del giorno, con la tuta che diventa chic anche fuori casa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.