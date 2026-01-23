L' arena Santa Giulia cambia nome | si chiamerà Unipol Dome

L’Arena Santa Giulia cambia nome e sarà chiamata “Unipol Dome”. La collaborazione tra la compagnia assicurativa Unipol e Cts Eventim, società tedesca specializzata nell’organizzazione di eventi, ha portato a questa modifica. L’accordo prevede il ruolo di sponsor per Unipol, rafforzando la presenza del brand nella struttura. La nuova denominazione sottolinea l’importanza della partnership e l’impegno condiviso nel promuovere eventi e iniziative nella sede di Brescia.

Il gruppo assicurativo e Cts Eventim, proprietaria dell'impianto, hanno firmato un accordo che varrà dalla primavera 2026 fino a dicembre 2035 Si chiamerà “Unipol Dome” l’Arena di Santa Giulia. La compagnia assicurativa e Cts Eventim, società tedesca che opera nell’organizzazione di eventi e nella vendita di biglietti ed è proprietaria della struttura, hanno siglato un accordo che assegna al gruppo assicurativo il ruolo di sponsor principale, con il diritto di dare il nome all’impianto sportivo. Il fatto è stato reso noto nella giornata di venerdì 23 gennaio. L’accordo si svilupperà dalla primavera del 2026, una volta finite le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e resterà in vigore fino a dicembre 2035.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Il Santiago Bernabeu cambia nome: il motivo e come si chiamerà ora L'arena di Santa Giulia si accende per i giochi: iniziato il test in vista delle olimpiadiL’arena di Santa Giulia ha avviato i test preliminari in vista delle Olimpiadi, segnando un passo importante per la struttura. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Arena Santa Giulia #milano Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi; Milano-Cortina, lavori in ritardo: corsa contro il tempo per l'Arena Santagiulia; Arena di Santa Giulia, l’allarme di ‘The Athletic’: È ancora un cantiere; L'Arena Santa Giulia non sarà un buco nell'acqua. Unipol, partnership con Cts Eventim: l’Arena Santa Giulia diventa Unipol DomeCon 16 mila posti a sedere, ospiterà show, eventi musicali e sportivi internazionali. Inaugurazione il 6 maggio con Ligabue. Cimbri: «Un esempio di investimento a livello europeo» ... corriere.it Milano, l’Arena Santa Giulia diventa Unipol DomeMilano, 23 gen. (askanews) – L’Arena Santa Giulia di Milano diventa Unipol Dome. La compagnia assicurativa e Cts Eventim hanno infatti siglato una partnership che vede Unipol acquisire, in qualità di ... askanews.it Cinema Conca Verde, Del Borgo, Arena Santa Lucia | Bergamo - facebook.com facebook Umbria Jazz 2026 aggiunge altri appuntamenti all’Arena Santa Giuliana, tra grandi protagonisti e omaggi che raccontano la storia del jazz #umbriajazz #uj26 @UmbriaJazz_OFC x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.