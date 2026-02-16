La guerra di ‘ndrangheta nel Vibonese | la sete di vendetta dopo l’omicidio di Michele Palumbo

Michele Palumbo è stato ucciso a Vibo Valentia, e questa morte ha scatenato una violenta faida tra le famiglie della ‘ndrangheta. La vendetta di Mancuso, che mira a punire chi ha ordinato l’omicidio, ha portato a una serie di scontri armati nel territorio. La tensione tra i clan si fa più forte, e le ritorsioni continuano a crescere giorno dopo giorno.

Vibo Valentia: La Faida di 'Ndrangheta Innescata dall'Omicidio di Michele Palumbo e la Sete di Vendetta di Mancuso. La provincia di Vibo Valentia è stata scossa da una spirale di violenza negli anni successivi all'omicidio di Michele Palumbo, avvenuto nel 2010. L'evento, secondo quanto emerso durante il processo in corso a Catanzaro, ha innescato una sanguinosa faida tra i clan Mancuso-Patania e Piscopisani-Tripodi, segnata da una spirale di vendette che ha destabilizzato il territorio e minacciato la sicurezza pubblica. La Dinamica Criminale: Palumbo, Mancuso e l'Inizio della Guerra. Michele Palumbo, descritto dagli inquirenti come un emissario di Pantaleone Mancuso, è stato ucciso in un contesto di preesistenti tensioni tra le cosche vibonesi.