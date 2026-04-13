Igor Volley l' Under 13 chiude terza alle finali territoriali

L’Under 13 dell’Igor Agil Volley si è classificata al terzo posto alle finali territoriali della stagione 20252026. La competizione si è svolta tra le final four di categoria, con le squadre impegnate tra Borgomanero e San Maurizio. La squadra ha disputato le ultime partite il fine settimana scorso, concludendo il torneo con questa posizione.

Terzo finale per l’Under 13 Ecellenza territoriale targata Igor Agil Volley impegnata nelle final four di categoria 20252026 fra Borgomanero e San Maurizio. La Igorine di Luca Astorino hanno giocato una semifinale da battaglia perdendo 3-0 (25-20; 25-16; 25-11) contro Ardor Casale che ha.🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: La Igor Volley chiude la regular season a Firenze Igor Volley: le azzurre tornano al Pala Igor per la sfida contro PerugiaLa Igor Volley ritrova il calore del Pala Igor dopo quattro trasferte consecutive (due di campionato e altrettante di Champions League).