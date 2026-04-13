Ieri oggi domani | sempre antifascist3

Ieri, oggi e domani, il tema dell’evento di domani sera a Lecco riguarda il contrasto al fascismo. La serata si terrà alle 20.45 nella Sala Ticozzi, in via Ongania 4, e prevede un incontro con tre esperti: Saverio Ferrari, Nunzia Augeri e Mattia Valsecchi. L’appuntamento è stato organizzato per discutere di questioni legate alla storia e alle attività antifasciste.

Mercoledì 15 aprile 2026 — ore 20.45 Sala Ticozzi, via Ongania 4, LeccoIncontro con l3 espert3 Saverio Ferrari, Nunzia Augeri e Mattia Valsecchi.In vista delle mobilitazioni del 25 e del 28 aprile a Lecco, la serata approfondisce il ruolo del territorio nella Resistenza. Saranno analizzati i.🔗 Leggi su Leccotoday.it Carnevale in Umbria: dolci di ieri, oggi e domaniTipica dell’Umbria e in particolare della zona di Marsciano, in provincia di Perugia, la Cialda di Marsciano è un dolce sottile e croccante dal... Leggi anche: Il cartellone. Oggi e domani in campo la B. Ieri due recuperi in Eccellenza