Ennesima tragedia sulle strade foggiane | giovane perde la vita dopo un incidente sulla Statale 89

Un altro grave incidente si è verificato sulla Statale 89 di Foggia, con la tragica perdita di Luigi Martorelli, 31 anni di Mattinata. L’incidente avvenuto il 19 gennaio ha provocato gravi ferite, che purtroppo si sono rivelate fatali durante il ricovero in ospedale. Questa vicenda si aggiunge a un triste elenco di incidenti stradali nella zona, sottolineando l’importanza di attenzione e sicurezza sulla rete viaria locale.

Il giovane, originario di Mattinata, era ricoverato all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' in seguito al grave incidente avvenuto lo scorso 19 gennaio. Il cordoglio del sindaco Bisceglia: "Un altro giovane nostro concittadino ci ha lasciato. Altri due genitori devastati dal dolore e dallo sconforto" Ancora una tragedia sulle strade foggiane. L'ultima vittima, in ordine di tempo, si chiamava Luigi Martorelli, aveva solo 31 anni ed era originario di Mattinata: è scomparso in ospedale dove era ricoverato in seguito a un grave incidente avvenuto il 19 gennaio scorso, sulla Statale 89 tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

