I libri scelti da Internazionale 

Internazionale ha selezionato alcune opere recentemente recensite dalla stampa internazionale, tra cui il romanzo

Santa Teresa d’Avila non è stata la sola tra le donne (o, in generale, tra mistici e filosofi) ad aver riflettuto sul legame tra amore sessuale e amore divino. Platone vedeva nell’eros terreno un riflesso del nostro desiderio per il vero e il bene. Ildegarda di Bingen, badessa tedesca del dodicesimo secolo, parla di una “sensazione di calore nel cervello di una donna”. Usando il termine viriditas (“verdezza” in latino, o fertilità), Ildegarda descrive il divino come fonte di fecondità e vita, “la forza verdeggiante di Dio” in contrasto con la sterile aridità (ariditas). Eppure, come ricorda Melissa Febos nel suo filosoficamente ricco e profondamente sensuale Dry season, spesso le nostre vite erotiche rendono il mondo più arido che verde.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Oggi è la giornata internazionale del bacio Godetevelo senza paure, ma con consapevolezza e rispetto. #ginecologa #bacio #consapevolezza #rispetto #malattie - facebook.com facebook

Ance Padova: la crisi internazionale mette a rischio molti cantieri di opere pubbliche. Un’intera economia fondata sull’oro nero che vacilla e fa scricchiolare l’intera filiera del settore delle costruzioni. x.com