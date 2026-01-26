I libri scelti da Internazionale

Ecco alcuni dei libri selezionati da Internazionale, tra cui Atusparia di Gabriela Wiener e Ti ritrovo nel silenzio di Geraldine Brooks. Le recensioni della stampa straniera offrono spunti interessanti e approfondimenti, aiutando il lettore a scoprire nuove opere e autori. Questa selezione rappresenta una guida utile per chi desidera arricchire la propria libreria con titoli di qualità e riflessione.

Da Atusparia di Gabriela Wiener a Ti ritrovo nel silenzio di Geraldine Brooks. Le recensioni della stampa straniera.

