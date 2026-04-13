I libri scelti da Internazionale 

Internazionale ha selezionato alcuni titoli tra le pubblicazioni più discusse, tra cui

Santa Teresa d’Avila non è stata la sola tra le donne (o, in generale, tra mistici e filosofi) ad aver riflettuto sul legame tra amore sessuale e amore divino. Platone vedeva nell’eros terreno un riflesso del nostro desiderio per il vero e il bene. Ildegarda di Bingen, badessa tedesca del dodicesimo secolo, parla di una “sensazione di calore nel cervello di una donna”. Usando il termine viriditas (“verdezza” in latino, o fertilità), Ildegarda descrive il divino come fonte di fecondità e vita, “la forza verdeggiante di Dio” in contrasto con la sterile aridità (ariditas). Eppure, come ricorda Melissa Febos nel suo filosoficamente ricco e profondamente sensuale Dry season, spesso le nostre vite erotiche rendono il mondo più arido che verde.🔗 Leggi su Internazionale.it

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I libri scelti da InternazionaleIl primo romanzo di Eshkol Nevo è ambientato a Castel, un villaggio arroccato su una collina tra Gerusalemme e Tel Aviv.

Hybrid Uprising | SCIFI | Full Movie in English