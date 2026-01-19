Scopri le selezioni di libri proposte da Internazionale, tra cui

Il primo romanzo di Eshkol Nevo è ambientato a Castel, un villaggio arroccato su una collina tra Gerusalemme e Tel Aviv. È una narrazione corale scritta nel 2004 e collocata nel 1995, all’epoca dell’assassinio di Yitzhak Rabin. Nostalgia si concentra sul rapporto tra Amir, psicologo che lavora con gli studenti, e la sua compagna Noa, studente e fotografa, ma si apre fino ad accogliere le voci dei loro vicini e abbraccia diverse generazioni di ebrei e palestinesi. Colpisce soprattutto la capacità di Nevo di tracciare i delicati spostamenti all’interno delle relazioni e la sua abilità nell’evocare il desiderio d’amore, di una casa perduta, di attenzione da parte dei genitori e di rinnovamento in matrimoni ormai stanchi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I libri scelti da Internazionale

