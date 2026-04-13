Da lunedì 13 aprile 2026, su Canale 5 va in onda la nuova stagione de I Cesaroni, uno dei revival più attesi della televisione italiana. La serie, composta da dodici episodi, viene trasmessa in prima serata e si sviluppa in sei serate. Il cast completo e i dettagli sulla trama sono stati annunciati, segnando il ritorno di questa produzione televisiva.

Il ritorno de I Cesaroni segna uno dei revival più attesi della televisione italiana. La nuova stagione va in onda da lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5 ed è composta da dodici episodi distribuiti in sei serate. A guidare il progetto è ancora Claudio Amendola, che torna sia come protagonista nel ruolo di Giulio Cesaroni sia come regista. «Dirigere questa serie è stato emozionante, divertente, faticoso, commovente, difficile e facile allo stesso tempo, una girandola di emozioni con una stella polare a indicare la strada: non tradire la storia dei Cesaroni, cercare di ridare al pubblico quella sensazione di familiarità e di riconoscibilità che sono state la grande forza di questa piccola saga familiare», confida Amendola La trama: cosa è cambiato.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I Cesaroni 2026: cast completo, trama e novità del ritorno su Canale 5

I Cesaroni - Il ritorno al via stasera su Canale 5: la trama, il cast e tutte le novitàIl giorno che milioni di fan in tutta Italia stavano aspettando da anni è finalmente arrivato.

I Cesaroni 7 – Il Ritorno su Canale 5 al via su Canale 5: cast, episodi e trama della serie cultCi siamo: da stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano “I Cesaroni 7 – Il Ritorno“.