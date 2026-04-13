Hope l' opera di DareHood visitabile a Clivo Bistrot
Venerdì 24 aprile viene inaugurata un’opera di DareHood, che sarà esposta nel locale Clivo Bistrot, situato in Clivo Rutario 63. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18. L’evento si svolge in uno spazio che combina l’arte visiva con l’arte del cibo, creando un punto di incontro tra le due discipline. L’opera rimarrà visibile fino a data da definire.
Venerdì 24 aprile si inaugura e verrà esposta dalle ore 10 alle ore 18 un’opera realizzata da DareHood visitabile all'interno di uno spazio espositivo alternativo, Clivo Bistrot, Clivo Rutario 63, spazio in cui si coniuga l’Arte del Cibo con l’Arte Visiva.L’opera verrà presentata.🔗 Leggi su Romatoday.it
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