Guasto sulla rete idrica a Santa Croce sull' Arno | strade senz' acqua

A Santa Croce sull'Arno, oggi, mercoledì 21 gennaio, si sono verificati problemi sulla rete idrica, che hanno causato interruzioni dell'erogazione in alcune vie di Staffoli. La società Acque sta intervenendo per ripristinare il servizio. Si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie in queste ore.

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull'Arno, oggi, mercoledì 21 gennaio, sono in corso mancanze d'acqua nelle seguenti vie di Staffoli: Porto alle Lenze, Marchetti, Di Manà, Vino, Marx, Pieraccetti, Livornese, Vecchia Livornese, Firenze, Foscolo.

