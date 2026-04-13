Rasha Younes e Omer Elomari, coppie nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello, sono apparsi recentemente insieme a un evento pubblico. La loro presenza è stata seguita da alcuni commenti online che hanno iniziato a parlare di possibili tensioni tra i due. In precedenza, si erano diffuse indiscrezioni riguardanti una crisi di coppia, ma ora sono stati visti in compagnia l’uno dell’altra in un’occasione pubblica.

Rasha Younes e Omer Elomari sono tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello. In queste settimane, la social media manager romana e l'imprenditore siriano sono finiti al centro di alcune indiscrezioni che li volevano in crisi. Speculazioni che si sono sciolte come neve al sole solo nei giorni scorsi quando l'ex protagonista del Grande Fratello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram. Nel filmato, Rasha Younes riprende Omer Elomari mentre partecipa ad una partita di beach volley in un litorale romano. Un gesto che ha spazzato via le voci sempre più forti di crisi che avevano travolto la coppia nata nel reality show targato Mediaset.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari insieme a un evento ma c’è chi li accusa…

Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari di nuovo insieme: la mossa spazza crisiRasha Younes e Omer Elomari sono stati tra i protagonisti del Grande Fratello 2025.

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Grande Fratello tra Rasha e Omer scatta la scintilla, ma lei frena