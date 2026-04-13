Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Da mercoledì 30 marzo, presso gli Uffici scolastici, è iniziata la fase di valutazione delle domande per le graduatorie GPS 2026. Le richieste sono state presentate entro il 16 marzo e ora vengono esaminate dalle scuole polo, che si occupano di valutare le candidature per il biennio 202627 e 202728. La procedura interessa le graduatorie provinciali e di istituto, con aggiornamenti sui tempi e modalità di elaborazione.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [IN AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso...