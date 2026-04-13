Goran Bregovic & The Wedding And Funeral Band in concerto a Firenze

Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral Band si preparano a tornare in Italia con una serie di concerti a Firenze. La band ha recentemente concluso una stagione di performance che ha visto una forte partecipazione del pubblico italiano. La tournée prevede nuove date nel paese, mantenendo vivo il carattere energico e riconoscibile della musica di Bregovic. La performance nella città toscana è attesa come parte di questa tournée.

Dopo una stagione di concerti che ha confermato il forte legame con il pubblico italiano, Goran Bregovi? annuncia il ritorno in Italia con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale.Compositore visionario.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Goran Bregovi?, data evento a luglio con orchestra sinfonica e tour con la Wedding and Funeral BandROMA – Dopo una stagione di concerti che ha rinnovato il forte legame con il pubblico italiano e dopo aver ritirato il Premio Tenco alla carriera,... Bregovic in Italia, evento Roma e tour “The Wedding and Funeral Band”Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.