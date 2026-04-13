Il 2026 si è rivelato un anno difficile per il calciatore statunitense, con problemi legati a gol segnati e infortuni che hanno condizionato la sua stagione. In più, il capitano della squadra è stato degradato, mentre il contratto del giocatore è al centro di discussioni. Nel campionato nazionale, il giocatore non ha realizzato reti da più di 100 giorni, segnando un periodo senza successi ufficiali.

I cento giorni sono stati superati da poco, in una personalissima battaglia che per il momento non riesce ancora a portare a casa. Cento giorni abbondanti di digiuno che hanno messo sottosopra la vita in rossonero di Christian Pulisic, trasformandolo da alchimista a pistolero col tamburo inceppato. La trasferta di Verona non può passare inosservata perché l'ultimo sorriso di Christian risale proprio alla partita di andata contro i veneti. Quella volta a San Siro fu tutto piuttosto semplice per il Diavolo, perché il motore funzionava: il Milan aveva svariate soluzioni offensive, aveva vinto da poco il primo derby stagionale e Pulisic era il Re Mida di Allegri: 8 gol (e 2 assist) in 11 partite, ovvero una rete ogni 74 minuti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gol (smarriti), contratto, infortuni e capitano degradato: dentro l'annus horribilis di Pulisic

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Al Milan ha perso il gol, in Nazionale ha perso la fascia: dentro la crisi di PulisicChi sperava di ritrovare un Christian Pulisic brillante e decisivo in Nazionale è rimasto deluso.