Le forze armate statunitensi hanno comunicato il blocco di tutti i porti iraniani a partire dal 13. In seguito al fallimento dei negoziati, questa decisione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione. La misura riguarda tutte le strutture portuali del paese e si inserisce in un quadro di tensione crescente tra le due nazioni. Le autorità statunitensi hanno precisato che questa decisione sarà mantenuta fino a nuovo avviso.

“Le navi in transito nello stretto di Hormuz non saranno invece ostacolate”, ha aggiunto. Donald Trump ha inoltre affermato che le forze statunitensi potranno intercettare in acque internazionali tutte le navi che abbiano pagato un pedaggio all’Iran. “Qualsiasi iraniano che apra il fuoco contro di noi, o contro navi pacifiche, sarà SPEDITO ALL’INFERNO!”, ha dichiarato sui social media. Ha aggiunto che la marina statunitense comincerà a rimuovere le mine che gli iraniani hanno posato nello stretto di Hormuz, dove in tempi normali transita un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto del mondo. L’Iran ha inoltre rifiutato di cessare il sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli huthi, nonché di riaprire lo stretto di Hormuz, ha aggiunto.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli Stati annunciano il blocco di tutti i porti iraniani dopo il fallimento dei negoziati

Usa annunciano il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italianaGli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italiana.

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