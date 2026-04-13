Gli ‘nfasciateddi di Agira | i biscotti siciliani con mandorle e miele della tradizione ennese

Nelle cucine di Agira, un piccolo centro della provincia di Enna, si tramanda da generazioni un modo di preparare biscotti chiamati 'nfasciateddi. Questi dolci tradizionali, caratterizzati dall’uso di mandorle e miele, sono parte integrante della gastronomia locale e rappresentano un esempio di ricette che si sono mantenute nel tempo. La loro preparazione si svolge seguendo metodi tradizionali, spesso tramandati tra le famiglie del paese.

Nelle cucine di Agira, piccolo centro della provincia di Enna arroccato sul monte Teia, si perpetua da generazioni un rito gastronomico che trasforma ingredienti semplici in opere d’arte commestibili. Gli ‘nfasciateddi – il cui nome deriva dal dialetto siciliano “nfasciari”, fasciare – sono biscotti dalla forma sinuosa che raccontano secoli di sapienza pasticcera. La loro particolarità risiede nell’ intreccio visibile tra la sottile pasta frolla e il ripieno dorato: un abbraccio che lascia scoperta la farcitura, quasi a voler mostrare con orgoglio la ricchezza del territorio. Un patrimonio che affonda le radici nella storia. La tradizione degli ‘nfasciateddi si perde nella notte dei tempi, quando Agira era già un centro abitato dai Sicani, il popolo che diede il nome al capo tribù Agiride.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Gli ‘nfasciateddi di Agira: i biscotti siciliani con mandorle e miele della tradizione ennese Leggi anche: In strada gli ‘angeli’ della notte. “Biscotti, té caldo, coperte. E serve ascolto senza giudizio” Il New York Times su Giorgia Meloni: “La lunga luna di miele con gli italiani è finita”Il New York Times certifica la fine della “improbabile e lunga luna di miele” degli italiani con Giorgia Meloni.